Fußball-Regionalliga Südwest : SVE wahrt Mini-Chance auf den Drittliga-Aufstieg

Haiger Die SV Elversberg bleibt im Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest. Am Dienstagabend gewann die SVE ihr Nachholspiel beim TSV Steinbach Haiger mit 2:1. Das Duell im Sportzentrum Haarwiesen fand übrigens vor 567 Zuschauern statt.

SVE-Stürmer Kevin Koffi nutzte in der achten Minute gleich seine erste Chance zur Führung. Die Steinbacher schlugen fünf Minuten später zurück, und nach einem Freistoß köpfte Maurice Buckesfeld das 1:1. Doch die SVE präsentierte sich stärker, selbstbewusster und ging in der 39. Minute erneut in Führung. Israel Suero staubte am zweiten Pfosten zum 2:1 ab. Nach dem Seitenwechsel vergaben Koffi (56.) und Suero (59.) Megachancen zur Vorentscheidung. Am Ende reichte es dennoch. Am kommenden Samstag, 14 Uhr, ist Tabellenführer SC Freiburg II zu Gast an der Kaiserlinde.