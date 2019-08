Hoffenheim/Elversberg Die SV Elversberg hat gepatzt. TSG Hoffenheim setzte sich vor heimischem Publikum klar gegen die saarländischen Gäste durch.

Die SV Elversberg hat gepatzt. Bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim verlor die SVE am Samstagnachmittag zum ersten Mal in dieser Saion mit 1:3. Vor 300 Zuschauern überraschten die Hoffenheimer die Elversberger mit einer extrem Offensivattacke - und die hatte Erfolg.

Christoph Baumgartner (6.) und Sargis Adamyan (16.) schossen die TSG früh mit 2:0 in Führung. Danach nahm die SVE den Kampf an. Manuel Feil verwandelte nach einem Foul an Tekerci den fälligen Elfer zum 2:1 (37.). Telerci selber hatte in der 45. Minute die Chance zum Ausgleich, schoss aber aus 13 Metern knapp drüber.