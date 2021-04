Fußball-Regionalliga Südwest : SVE braucht bei Mainzer Bundesligareserve einen Sieg

Elversberg Zwei Siege und vier Unentschieden aus den vergangenen sechs Spielen – das ist die Bilanz von Fußball-Regionalligist SV Elversberg gegen den FSV Mainz 05 II. Am Sonntag, 14 Uhr, ist die SVE zu Gast bei den Mainzern.

Doch auch die Mainzer brauchen neun Spieltage vor dem Saisonende dringend noch Punkte. Ihr Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt nur acht Punkte. „Wir haben in den vergangenen Spielen ordentlich gespielt und gewonnen. Das wollen wir fortsetzen“, sagt SVE-Kapitän Luca Dürholtz. Der 27-Jährige spielt aktuell seine beste Saison im Dress der Elversberger und hat als defensiver Mittelfeldspieler bereits zehn Tore erzielt. Sein Vertrag läuft allerdings am Saisonende aus.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren wollte Dürholtz wieder zurück in seine Heimat nach Düsseldorf, wo seine Frau und seine beiden Kinder wohnen. „Es ist schwierig“, sagt der SVE-Kapitän zur aktuellen Situation. Gut möglich, dass die nächsten neun Spiele so etwas wie die Abschiedstournee von Luca Dürholtz in Elversberg werden.