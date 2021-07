Fußball : SVE und FCH mit erfolgreichen Testspielen

Die beiden saarländischen Fußball-Regionalligisten SV Elversberg und FC Homburg haben am Wochenende fleißig getestet. Foto: dpa/Uwe Anspach

Elversberg Die Fußball-Regionalligisten SV Elversberg und FC Homburg haben am Wochenende erfolgreiche Testspiele absolviert. Die SVE gewann beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden mit 2:1 (1:0). Die Treffer erzielte Eros Dacaj per Elfmeter und Sinan Tekerci.

Am kommenden Samstag (17 Uhr) trifft Elversberg in Bad Dürrheim auf den Bundesligisten 1. FC Köln. Das erste Pflichtspiel ist bereits in drei Wochen im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05.