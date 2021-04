Fußball-Regionalliga Südwest : SV Elversberg trifft im Nachholspiel auf Ligaschlusslicht

Für die schwarz-weißen Fußballer der SV Elversberg ist im Nachholspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten TSV Eintracht Stadtallendorf ein klarer Sieg Pflicht. Foto: dpa/Laszlo Balogh

Elversberg Eigentlich kann der Fußball-Regionalligist SV Elversberg froh sein, dass derzeit keine Zuschauer ins Stadion an der Kaiserlinde dürfen. Denn dann gäbe es von den Rängen wohl Motze. Als die SVE am vergangenen Samstag eine 2:0-Führung aus der Hand gab und gegen den FSV Frankfurt am Ende nur 2:2 spielte, machten Zaungäste ihrem Ärger Luft.

Von Heiko Lehmann

„Ihr könnt nur Unentschieden“ und „Wollt ihr ewig in der Regionalliga bleiben“ war vom Parkplatz oberhalb des Stadions zu hören. Die SV Elversberg liegt in der Heimtabelle auf dem siebten Platz.