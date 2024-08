„Wollen oben mitmischen“ SVE-Frauen starten mit neuem Chef – diese Ziele setzt sich der Verein für die neue Saison

Die Vorfreude bei Gaspare Alaimo, dem neuen Trainer der Regionalliga-Fußballerinnen der SV Elversberg, ist groß: „Man hat nicht alle Tage ein DFB-Pokalspiel beim Karlsruher SC als erstes echtes Spiel“, blickt der 44-Jährige auf den Pflichtspiel-Auftakt an diesem Samstag, wenn die SVE-Frauen um 15 Uhr bei Süd-Regionalligist KSC den Sprung in Runde zwei anpeilen. Alaimo leitete Anfang Juli erstmals in Nachfolge von Kai Klankert das Training beim Ex-Zweitligisten. Klankert bleibt weiter Frauen-Abteilungsleiter und fungiert fortan auch als Sportdirektor – mit Alaimo liege er klar auf einer Wellenlänge.