Fußball : SVE trifft im Pokal auf Leverkusen

Elversberg/Köln Die Elversberger empfangen in der ersten Runde des DFB-Pokals Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen. Der FC Bayern München spielt bei Viktoria Köln.

Schweres und attraktives Los für Saarlandpokalsieger SV Elversberg: Die SVE trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Bundesligist Bayer Leverkusen. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Das Werksteam, auch in der kommenden Saison wieder als Stammgast in der Champions League am Start, wird am Wochenende vom 29. Juli bis zum 1. August zum Drittliga-Aufsteiger an die Kaiserlinde kommen. Leverkusen gastierte zuletzt im Juni 2020 im Pokal im Saarland, als Bayer den Traum des 1. FC Saarbrücken vom Finaleinzug mit einem 3:0-Halbfinalsieg in Völklingen beendete.