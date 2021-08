Vergangene Saison zweimal 0:2 : SVE droht gegen Angstgegner Ulm Horrorstart in die Liga

Nach den Verletzungen von Sinan Tekerci (hier links) und Eros Dacaj will die SV Elversberg noch mal auf dem Transfermarkt tätig werden. Foto: Heiko Lehmann

Elversberg Nach der 1:2-Heimniederlage gegen die Offenbacher Kickers am Samstag droht der SV Elversberg ein Horrorstart in die Saison der Fußball-Regionalliga Südwest. An diesem Dienstag ist die SVE beim nächsten Titelkandidaten zu Gast.

Um 19 Uhr beginnt das Topspiel im Donaustadion des SSV Ulm.

„Es wird ein ähnliches Kaliber auf uns zukommen wie gegen Offenbach“, sagt Trainer Horst Steffen. Bei einer Niederlage könnte die SVE bei einem Spiel weniger schon neun Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze haben. In der vergangenen Saison verlor die SVE gegen den Angstgegner aus Ulm beide Spiele mit 0:2.