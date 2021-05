So drehte die SVE den Rückstand : Die SV Elversberg siegt ganz spät in Großaspach

Manuel Feil (in weiß) ist seit Wochen einer der besten Elversberger. In Großaspach traf der 26-Jährige in der 77. Minute zum 1:1-Ausgleich. Foto: Heiko Lehmann

Großasapach Manuel Feil und Luca Schnellbacher haben Fußball-Regionalligist SV Elversberg am Dienstagabend zu einem späten 2:1-Zittersieg bei der SG Sonnenhof Großaspach geschossen. SVE-Trainer Horst Steffen änderte sein Team im Vergleich zum 4:3-Sieg gegen den Bahlinger SC auf einer Position.

In den ersten 45 Minuten gab es eine Seltenheit im SVE-Spiel. Die Torfabrik der Liga (84 Tore) kam in einem zähen Kick zu keinem Schuss auf das gegnerische Tor. Die einzige Torchance hatte Supertalent Marvin Cuni, der beim FC Bayern München unter Vertrag steht und für ein Jahr an Großaspach ausgeliehen ist. Nach einem Elversberger Ballverlust kam der 19-Jährige acht Meter vor dem Tor an den Ball, scheiterte aber an Torhüter Frank Lehmann (18.). In der 55. Minute machte es Cuni besser und verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0 – der 19. Saisontreffer des albanischen Nationalspielers.