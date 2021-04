Kostenpflichtiger Inhalt: Schwacher Auftritt vor der Pause : SVE mit Pflichtsieg gegen Schlusslicht Stadtallendorf

Foto: Heiko Lehmann

Elversberg Nach zwei Unentschieden in Folge ist der SV Elversberg an diesem Dienstagabend in der Fußball-Regionalliga Südwest mal wieder ein Sieg gelungen. Im heimischen Stadion an der Kaiserlinde gewann die SVE das bereits zweimal verlegte Nachholspiel gegen das völlig unterlegene Tabellenschlusslicht Eintracht Stadtallendorf mit 4:1.