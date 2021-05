Fußball-Regionalliga Südwest : SVE erhöht den Druck auf Freiburg

Elversberg Neunter Sieg in Serie: SV Elversberg schlägt die TSG Balingen.

Neunter Sieg in Folge und zumindest bis Samstagnachmittag nur noch vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer SC Freiburg II. Die SV Elversberg hat am Freitagabend ihr vorgezogenes Heimspiel in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen die TSG Balingen mit 1:0 gewonnen und damit den vereinseigenen Regionalliga-Rekord eingestellt.

SVE-Trainer Horst Steffen änderte seine Startformation nach dem 2:0-Sieg bei der TSG Hoffenheim II auf zwei Positionen. Überraschend stand der Saarländer Lukas Kohler nach Wochen ohne Nominierung im Kader und spielte auf der rechten Abwehrseite sogar von Beginn an. Er ersetzte den am Finger verletzten Robin Fellhauer. In der Innenverteidigung spielte Laurin von Piechowski nach seiner Gelbsperre für Torben Rehfeld. Im Stadion an der Kaiserlinde entwickelte sich von Beginn an eine äußerst einseitige Partie. Das Spiel fand fast ausschließlich tief in der Hälfte der Balinger statt, und die SVE hatte eine ganze Reihe an Torchancen.