3. Fußball-Liga : SVE schlägt Gladbach II mit 2:1

Die SV Elversberg um Neuzugang Jannik Rochelt (am Ball) haben das Testspiel in Friedrichsthal gegen West-Regionalligist Borussia Mönchengladbach II mit 2:1 gewonnen. Foto: Heiko Lehmann

Friedrichsthal Drittliga-Aufsteiger startet mit Sieg in Testspielserie. Dienstag gegen Darmstadt 98.

Die SV Elversberg ist mit einem Sieg in die Testspielserie für die neue Saison in der 3. Fußball-Liga gestartet. Das Team von Trainer Horst Steffen gewann am vergangenen Samstag in Friedrichsthal mit 2:1 gegen den West-Regionalligisten Borussia Mönchengladbach II. „Die erste Halbzeit war so ,naja‘, und die zweite Halbzeit hat mir nicht gefallen. Aber wir haben eine harte Woche hinter uns und wissen jetzt, woran wir noch arbeiten müssen“, sagte Steffen.

Vor 300 Zuschauern in Friedrichsthal erzielte Jannik Rochelt in der 23. Minute das 1:0 für die SVE. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der unter großem Beifall eingewechselte Kevin Koffi auf 2:0 (76.). Koffi feierte am Samstag seinen 36. Geburtstag. Wäre es nach den Großchancen nach der Pause gegangen, hätten die Gladbacher das Spiel 4:2 gewinnen müssen. Doch nur Steffen Meuer verwandelte seine Chance (76.) zum 2:1-Endstand.