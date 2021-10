Vertauschte Rollen am Kaiserstuhl : Warum die SV Elversberg beim Bahlinger SC nicht der große Favorit ist

Foto: Heiko Lehmann

Elversberg Topspiel für die SV Elversberg in der Regionalliga Südwest beim Bahlinger SC – hört sich komisch an, ist aber so. Denn in diesem Jahr ist bisher alles anders.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Am Samstag, 14 Uhr ist die SVE zu Gast am Kaiserstuhl. Die Elversberger wollen in die 3. Fußball-Liga, Bahlingen hält sich Saison für Saison gerade so finanziell über Wasser und versucht alljährlich den Abstieg zu verhindern.

In diesem Jahr ist bisher alles anders. Drei Punkte sprechen sogar dafür, dass die SVE nicht unbedingt der Favorit ist. Bahlingen liegt als Tabellendritter zwei Plätze vor der SVE. Die Bahlinger spielen fast mit der gleichen Mannschaft wie in der vergangenen Saison. „Bahlingen hatte im letzten Jahr mit 75 Gegentoren relativ viele Gegentreffer, jetzt haben sie erst sieben kassiert. Und es sieht auch so aus, dass sie wenige Torchancen im Spiel zulassen“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen.

Israel Suero und Nico Karger wohl noch nicht in Bestform

Während die Gastgeber in Bestbesetzung antreten können, fehlen bei Elversberg nach wie vor verletzungsbedingt die Leistungsträger Sinan Tekerci, Patryk Dragon, Felix Müller, Kevin Koffi und Eros Dacaj. Laurin von Piechowski fällt zudem noch mit einer Rotsperre aus. Robin Fellhauer, Israel Suero und Nico Karger werden nach ihren Verletzungen ziemlich sicher spielen, sind aber bei weitem nicht in Bestform.