Spiel schlägt bundesweit Wellen : Skandalspiel? SV Elversberg rechtfertigt sich nach Partie gegen Frankfurt

Frankfurt Erinnerungen an die Schande von Gijón bei der WM 1982 wurden wach: Der „Nichtangriffspakt“ beim Elversberger 1:1 in Frankfurt schlägt bundesweit Wellen. Was der Verein dazu sagt.

Das Spiel der Regionalligisten SV Elversberg und FSV Frankfurt am Samstag schlägt bundesweit Wellen. In der letzten Viertelstunde des Spiels stellte die SVE den Angriffsfußball ein und spielte den Ball in der eigenen Abwehr nur noch hin und her. Die Frankfurter griffen nicht mehr an, und so wurde es in der nur noch ein Geschiebe – allerdings begleitet von Jubelgesängen der Fans, denn so sicherte sich die SVE den Drittliga-Aufstieg und Frankfurt den Klassenverbleib. Nun wehren sich die Vereine gegen Vorwürfe der Unsportlichkeit und eines „Skandalspiels“, das mit der „Schande von Gijón“ bei der WM 1982 verglichen wurde.