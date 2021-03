Fußball-Regionalliga Südwest : SV Elversberg plant mit neun Punkten aus drei Spielen

Die Profis der SV Elversberg wollen idealerweise in den nächsten drei Spielen gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte neun Punkte bejubeln. Foto: imago images/Eibner/Roland Sippel - Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Elversberg Drei Siege aus den kommenden drei Spielen – so sieht das Pflichtprogramm der SV Elversberg in der Fußball-Regionalliga Südwest aus, wenn es mit dem Aufstieg in die 3. Liga noch klappen soll. An diesem Dienstag um 19 Uhr geht es im Stadion an der Kaiserlinde in Elversberg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Eintracht Stadtallendorf.

