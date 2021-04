2:2 gegen FSV Frankfurt : SV Elversberg spielt trotz bester Chancen und 2:0-Führung nur Unentschieden

Elversberg Die SV Elversberg hat sich am Samstag in der Regionalliga Südwest den nächsten Patzer geleistet. Im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt verspielten die Elversberger eine 2:0-Führung und kamen letztlich nur zu einem enttäuschenden 2:2-Unentscheiden.

In der 17. Minute hatte Israel Suero die erste Großchance für die SVE. Der Spanier spielte FSV-Torhüter Daniel Endres aus und schoss danach einen Frankfurter Abwehrspieler auf der Linie an. Drei Minuten später klingelte es dann aber. Und wie in der Vorwoche war es Außenverteidiger Robin Fellhauer, der für die SVE traf. Stürmer Kevin Koffi legte quer und Fellhauer erzielte aus vollem Lauf das 1:0. Die SVE machte weiter Dampf. Koffi traf in der 30. Minute die Querlatte und Israel Suero schoss nur zwei Minuten später nach einem Alleingang das 2:0. Es war eine klare Angelegenheit für die SVE, die Sekunden vor dem Halbzeitpfiff einen Dämpfer erhielt. Nach einem Eckball köpfte Luca Bazzoli das überraschende 2:1 für die Frankfurter.

Der Gegentreffer wirkte sich auf dem Platz aber kaum aus. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte die SVE das Geschehen und hatte Großchancen. Innenverteidiger Kevin Conrad schoss nach einem Eckball aus 16 Metern an den Pfosten (57.). Doch wie schon in der ersten Halbzeit gab es den Dämpfer aus dem Nichts. Arif Güclü köpfte in der 72. Minute den 2:2-Ausgleich für die Gäste. Der FSV machte aus zwei Torabschlüssen zwei Tore und die SVE holte sich vor dem Frankfurter Tor das Leben. Koffi scheiterte in der 81. Minute völlig frei vor dem Tor an Endres. Mehr passierte an der Kaiserlinde nicht mehr und damit rückt der Aufstieg in immer weitere Ferne.