Regionalliga Südwest : Elversberg macht zu viel verkehrt gegen Rödinghausen

Elversberg Fußball-Regionalligist SV Elversberg hat das erste Testspiel der Wintervorbereitung verloren. Am Dienstag unterlag das Team von Trainer Horst Steffen dem Tabellenführer der Regionalliga West, dem SV Rödinghausen, mit 0:3. „Wir haben zu viel verkehrt gemacht“, sagte Steffen.

Vor etwa 100 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde traten beide Trainer nicht mit ihren Bestbesetzungen an und mischten in beiden Halbzeiten Stammspieler und Ersatzspieler durcheinander. Bei der SVE fehlten Stürmer Thomas Gösweiner (doppelter Bänderanriss im Sprunggelenk) und Mittelfeldspieler Israel Suero (Sprunggelenksprobleme).