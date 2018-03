später lesen Regionalliga Südwest SV Elversberg landet ihren ersten Sieg im Jahr 2018 FOTO: BeckerBredel FOTO: BeckerBredel Teilen

Twittern







Die Saarländer Benno Mohr und Lukas Kohler haben Fußball-Regionalligist SV Elversberg gestern zum ersten Sieg des Jahres geschossen. In einem Zitterspiel gegen Aufsteiger TSV Schott Mainz traf Kohler in der 71. Minute aus 16 Metern zum 3:2 und Mohr nach einem Solo in der 80. Minute zum 4:2-Sieg. Zwischenzeitlich führten die Mainzer mit 2:1. Nur 673 Zuschauer kamen bei acht Grad Celsius und Nieselregen ins Waldstadion an der Kaiserlinde – Minusrekord in dieser Saison. Von Heiko Lehmann