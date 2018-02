später lesen Regionalliga Südwest SV Elversberg lässt in Hoffenheim Punkte liegen Teilen

Twittern







Die SV Elversberg hat gefühlt die zehnte Chance in dieser Saison liegen lassen, um den Abstand zum zweiten Relegationsplatz zu verkürzen. Nachdem alle Spitzenteams am Wochenende strauchelten, spielte auch die SVE am Sonntag bei der TSG Hoffenheim II nur 1:1. Dabei bringt es die Truppe von Karsten Neitzel auch keinen Millimeter weiter, dass sie mal wieder über 90 Minuten das klar bessere Team auf dem Platz war. „Dass wir gut gespielt haben, will doch keiner mehr hören. Es zählen nur noch Siege. Gegen Hoffenheim hat in dieser Saison noch keine Spitzenmannschaft gewonnen“, sagte ein genervter Neitzel nach dem Spiel. Von Heiko Lehmann