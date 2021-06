Jugend- und Frauenfußball : SVE kämpft mit drei Teams um die Bundesliga

NLZ-Leiter Jens Kiefer (vorne) darf sich bei SV Elversberg freuen, dass die U19 und die U17 um den Aufstieg in die Bundesliga kämpfen dürfen. Foto: Heiko Lehmann

Elversberg Das könnte trotz des Nicht-Aufstiegs der Profis in die 3. Liga ein toller Sommer für die SV Elversberg werden. Denn die SVE kämpft mit drei Teams um den Aufstieg in die Junioren-Bundesligen respektive 2. Frauen-Bundesliga.

(red) Die A-Junioren (U19), B-Junioren (U17) und die Frauen der SV Elversberg stehen vor wichtigen Spielen. Das, was die Regionalliga-Profis der SVE verpassten, können die Nachwuchsteams schaffen: den Aufstieg. Die Juniorenmannschaften des schwarz-weißen Nachwuchsleistungszentrums von der Kaiserlinde wollen in die Bundesliga, die Frauen in die 2. Bundesliga. Jetzt wurden die Relegationsspiele um den Aufstieg terminiert.

Hier die offizielle Pressemitteilung der SV Elversberg:

An den nächsten beiden Wochenenden bleibt es für die SV Elversberg spannend: Die U17 und U19 spielen um den Aufstieg in die jeweilige 1. Bundesliga, die Elversberger Frauen-Mannschaft, die in Kooperation mit dem SV Göttelborn antritt, spielt um den Aufstieg in die 2. Liga. Gegner der Frauen werden aus der Frauen-Regionalliga West die Sportfreunde Siegen sein. Die B-Junioren der SVE treten gegen die SG Rot-Weiss Frankfurt an, die A-Junioren spielen gegen den KSV Hessen Kassel (jeweils Hessenliga).

Die Spieltermine im Überblick:

U17:

Hinspiel: Samstag, 19.06., 15.00 Uhr, in Frankfurt (Rasenplatz Brentanobad)

Rückspiel: Samstag, 26.06., 15.00 Uhr, in St. Ingbert (Rasenplatz Obere Rischbach)

U19:

Hinspiel: Sonntag, 20.06., 13.00 Uhr, in Kassel (Rasenplatz (G) KS-Auestadion)

Rückspiel: Sonntag, 27.06., 11.00 Uhr, in St. Ingbert (Rasenplatz Obere Rischbach)

Frauen:

Hinspiel: Sonntag, 20.06., 14.00 Uhr, in Quierschied (Stadion am Franzenhaus)

Rückspiel: Sonntag, 27.06., 14.00 Uhr, in Siegen (Kunstrasen Leimbachstadion)

Nach der aktuellen saarländischen Corona-Verordnung sind bei den Heimspielen der U17 und U19 in St. Ingbert sowie bei der Frauen-Mannschaft in Quierschied wieder in begrenzter Zahl Zuschauer zugelassen. Die Rahmenbedingungen werden derzeit noch geklärt, über den Vorverkauf informiert die SVE in den nächsten Tagen auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen.

(red)