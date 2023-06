Packendes Finale im Saarlandpokal Jänicke patzt in der Verlängerung – Elversberg holt das Double

Der frisch gebackene Drittliga-Meister SV Elversberg hat am Tag der Amateure das Double perfekt gemacht: Im Endspiel des Fußball-Saarlandpokals behauptete sich der Zweitliga-Aufsteiger am Samstagabend vor rund 8000 Zuschauern im Saarbrücker Ludwigspark gegen den 1. FC Saarbrücken mit 3:2 (2:2, 1:1) nach Verlängerung. Es war für die SVE bereits der vierte Landespokal-Triumph in Folge und das i-Tüpfelchen auf eine herausragende Saison.