Saisonhighlight im Saar-Frauenfußball SV Elversberg holt Saarlandpokal der Frauen

Die SV Elversberg hat das Finale im Saarlandpokal der Frauen an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, mit 2:1 gegen den 1. FC Riegelsberg gewonnen und sich damit für den DFB-Pokal qualifiziert. Die Tore für die SVE im Duell der beiden Regionalligisten in Lebach erzielten Alissa Andres (43.) und Lena Reiter (66.) per Freistoß. Lisa Wagner traf für Riegelsberg dann per Strafstoß in der zweiten Halbzeit zum Anschlusstreffer. In der dritten Minute der Nachspielzeit hatte Riegelsberg Pech mit einem Pfostentreffer nach einem Freistoß.