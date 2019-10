Dritter Sieg in Folge : SV Elversberg gewinnt mit 4:2 bei der TSG Balingen

Balingen Die SV Elversberg hat in der Fußball-Regionalliga Südwest den dritten Sieg in Folge gelandet.

Am heutigen Samstag gewann die SVE mit 4:2 bei der TSG Balingen. Die Matchwinner bei der SVE waren Sinan Tekerci mit zwei Toren und Del Aneglo Willimas mit einem Tor und einer Vorlage. „Wir haben uns heute unnötig schwer getan. Das hätte nicht sein müssen. Aber insgesamt war es ein gutes Spiel von uns“, so Tekerci.

SVE-Trainer Horst Steffen änderte erstmals seit drei Wochen die Startformation und brachte mit Del Angelo Williams für Thomas Gösweiner einen neuen Stürmer. Genau die richtige Entscheidung, wie sich vor 800 Zuschauern schnell herausstellte. Williams war von Beginn an voll da und an so gut wie jeder Offensivaktion der Elversberger beteiligt. In der sechsten Minute tanzte Williams gleich vier Balinger in deren Strafraum aus, passte quer zu Sinan Tekerci und der brauchte den Ball aus fünf Meter nur noch über die Linie drücken - 0:1.