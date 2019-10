Fünfter Sieg in Folge : SV Elversberg gewinnt in Mainz und klettert auf Platz zwei

Foto: Heiko Lehmann Del Angelo Williams erzielte den 1:1-Ausgleich für die SV Elversberg.

Mainz Nach einem frühen Rückstand glich die Elf von Horst Steffen noch vor der Halbzeit aus. In der zweiten Halbzeit machte die SV dann den Sieg klar - und ist jetzt erster FCS-Verfolger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Die SV Elversberg hat am Samstag den fünften Regionalligasieg in Folge eingefahren. Beim FSV Mainz 05 II gewann das Team von Trainer Horst Steffen mit 2:1. Vor 300 Zuschauern im Bruchwegstadion änderte Steffen seine Anfangsformation im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen den FC Walldorf vor einer Woche. Spielmacher Israel Suero musste mit einer Kapselverletzung im Sprunggelenk passen und für ihn spielte Mirza Mustafic erstmals von Beginn an.

Die SVE begann druckvoll und überlegen, musste aber wie so oft in dieser Saison den frühen Gegentreffer hinnehmen. Simon Brandstetter erzielte bereits in der 9. Minute das 1:0 für die Mainzer. Die Elversberger ließen sich davon wie immer nicht beirren und starteten ihre gefürchteten Offensivattacken. Simon Tekerci setzte sich auf der rechten Seite durch, passte im Strafraum quer zu Del Angelo Williams und der schob den Ball zum 1:1 ins Netz.

In der Folge vergab die SVE gegen äußerst ruppig agierende Mainzer einige Chancen zur 2:1-Führung. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel war es dann aber soweit. Fabian Baumgärtel flankte von rechts und Manuel Feil köpfte in der Mitte das 2:1 (47.). Die Mainzer warfen in der Schlussphase alles nach vorne, schwächten sich aber selber.