Regionalliga Südwest : SVE siegt vor leeren Rängen gegen Walldorf

Elversberg Drei Siege in Folge! Die SV Elversberg findet in der Fußball-Regionalliga Südwest wieder zurück zu alter Stärke und gewinnt gegen FC Astoria Walldorf.

Am Samstag hat die SVE auch den FC Astoria Walldorf in die Knie gezwungen und mit 4:1 gewonnen. Wegen den steigenden Corona-Zahlen fand die Partie in der Ursapharm-Arena in Elversberg ohne Zuschauer statt. Verpasst haben die Fans aber nur 20 effektive Minuten der Saarländer.