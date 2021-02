Regionalliga Südwest : SV Elversberg gewinnt gegen TSV Schott Mainz mit 6:0

Torschütze Israel Suero (vorne links) und Luca Schnellbacher freuten sich bereits in der dritten Minute über den 1:0-Rührungstreffer der SV Elversberg. Foto: Heiko Lehmann

Mainz Das ging aber mal fix am Samstagnachmittag auf der Bezirkssportanlage in Mainz-Gonsenheim. Die SV Elversberg führte nach durchaus kuriosem Spielbeginn bereits nach 16 Minuten mit 3:0 gegen den TSV Schott Mainz und gewann am Ende problemlos mit 6:0.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Gleich zu Beginn wurde Stürmer Luca Schnellbacher drei Mal (3., 9., 16. Minute) im Mainzer Strafraum gefoult, drei Mal gab es Elfmeter und dreimal verwandelte die SVE - Israel Suero die ersten beiden Elfer (3.,9.) und Luca Dürholtz den dritten (16.). Zudem sah der Mainzer Torhüter Tim Hansen nach seinem Foul zum dritten Strafstoß die Gelb-Rote Karte.

Zum Leidwesen der SVE musste aber auch Schnellbacher in dieser Situation mit einem Pferdekuss vom Platz. Für ihn kam Kevin Koffi ins Spiel. Der Topstürmer saß überraschend nur auf der Bank. SVE-Trainer Horst Steffen änderte seine Startelf im Vergleich zum 2:0-Sieg vom vergangenen Mittwoch beim FC Gießen nur auf einer Position. Für den 34-Jährigen Koffi durfte der 26-jährige Mittelfeldspieler Manuel Feil von Anfang an auf dem in die Jahre gekommenen Kunstrasen spielen.