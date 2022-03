Regionalliga Südwest : SV Elversberg gewinnt gegen Schott Mainz und ist Tabellenführer

Foto: Heiko Lehmann 17 Bilder SV Elversberg gegen Schott Mainz

Elversberg 28 Spieltage hat es gedauert, doch nun ist es endlich soweit. Die SV Elversberg hat zum ersten Mal in dieser Saison die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest übernommen. Möglich wurde der Sprung auf den Platz an der Sonne durch einen souveränen 2:0-Sieg am Samstagnachmittag gegen den Tabellenletzten TSV Schott Mainz.