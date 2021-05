Siebter Sieg in Folge : SV Elversberg gewinnt gegen Offenbacher Kickers

Die SV Elversberg bejubelte am Samstag den 3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen die Offenbacher Kickers, den siebten Sieg in Folge und ihren neuen Tabellenplatz zwei. Foto: Heiko Lehmann

Elversberg Die SV Elversberg ist aktuell nicht zu stoppen. Am Samstag gewann das Team von Trainer Horst Steffen auch das Topspiel Dritter gegen Zweiter gegen die Offenbacher Kickers mit 3:0.

Es war der siebte Sieg in Folge für die SVE und das 15. Spiel nacheinander ohne Niederlage. Damit hat die SVE den zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest übernommen.

Nach dem 2:1-Sieg unter der Woche bei der SG Großaspach änderte SVE-Trainer Horst Steffen seine Startelf auf einer Position. Sinan Tekerci saß zunächst nur auf der Bank. Für ihn spielte Kevin Koffi von Beginn an. Gar nicht im Kader war Standardspezialist Eros Dacaj. Er sah in Großaspach die fünfte Gelbe Karte und war gesperrt. Für Horst Steffen war es nicht nur ein erfolgreiches Spiel. Er stand am Samstag zum 91. Mal an der Außenlinie der Elversberger – Rekord. Bei seinen bislang neun Stationen als Trainer war Steffens Bestmarke bei einem Verein 90 Spiele (U19 von Borussia Mönchengladbach).

Weniger besonders war die erste Halbzeit gegen Offenbach. Das große Abtasten mit einem Höhepunkt – so kann man die ersten 45 Minuten zusammenfassen. Das Spiel fand fast ausschließlich zwischen den Strafräumen statt. Bis auf die 38. Minute. SVE-Flügelflitzer Manuel Feil setzt Robin Fellhauer mit einem schönen Pass in Szene. Fellhauer flankte von rechts und in der Mitte erzielte Offenbachs Marco Fritscher wahrscheinlich das Eigentor des Jahres. Per Flugkopfball wuchtete Fritscher den Ball völlig unbedrängt ins Tor – das sah fast wie gewollt aus. Definitiv gewollt, war der nächste richtig starke Pass von Manuel Feil. In der 50. Minute spielte der seit Wochen beste Elversberger mustergültig auf Luca Dürholtz und der SVE-Kapitän erzielte mit seinem zwölften Saisontor aus acht Metern das 2:0.