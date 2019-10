Kostenpflichtiger Inhalt: SV Elversberg siegt gegen Walldorf : „Diese Rückstände nerven einfach“

Foto: Heiko Lehmann SVE-Stürmer Del Angelo Williams (links) hat derzeit einen Lauf.

Elversberg SV Elversberg dreht 0:1 gegen Astoria Walldorf noch um, vergibt aber wieder Chancen ohne Ende.

In Ulm erzielte Del Angelo Williams kurz vor Schluss den 2:1-Siegtreffer für die SV Elversberg. In der vergangenen Woche traf der 26-Jährige nur 30 Sekunden nach dem 2:2-Ausgleich gegen die TSG Balingen zum 3:2. Und am vergangenen Samstag hat er es schon wieder getan. Gerade einmal 30 Sekunden waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Williams zur Stelle war, das 2:1 erzielte und das Spiel gegen den FC Astoria Walldorf endgültig für die Elversberger drehte.

„Das ist ja Sinn der Sache, die Tore sollen ja auch was bringen. Ich habe immer vor, wichtige Tore zu schießen. Ob es dann gelingt, ist eine andere Sache“, sagte Williams. Am Ende hieß es vor 845 Zuschauern 3:1 für die SVE – der vierte Sieg in Folge. Allerdings war es auch das sechste Mal in dieser Saison, dass die SVE mit 0:1 in Rückstand geriet. Dominant und druckvoll spielte die SVE nach vorne. So, wie es Trainer Horst Steffen vorgegeben hatte. Klare Torchancen sprangen dabei aber nicht heraus, da die vielen Abwehrspieler im Walldorfer Strafraum immer in Bein dazwischen hatten.

In der Offensive tauchten die Gäste in den ersten 25 Minuten so gut wie gar nicht auf. Aber dann: SVE-Kapitän Luca Dürholtz foulte seinen Gegenspieler, Schiedrichter Lars Erbst pfiff 22 Meter vor dem Elversberg Freistoß, und Andreas Schön verwandelte direkt über die Mauer und in den Winkel zum 0:1 (25.). „Diese Rückstände sind unglücklich und nerven einfach. Aber danach sind wir aufgetreten wie eine Spitzenmannschaft“, sagte Stürmer Thomas Gösweiner, der spät für Williams eingewechselt wurde.

Zunächst einmal ließen sich die Elversberger Spieler von dem Rückstand nicht beirren. Nach einem Eckball hämmerte Torben Rehfeldt den Ball aus 15 Metern zum 1:1 unter die Latte (38.). Es war bereits das dritte Saisontor des Innenverteidigers. „Ich muss unsere Stürmer ja irgendwie mal unter Druck setzen“, sagte Rehfeldt mit einem Augenzwinkern. Williams verspürte aber offensichtlich keinen Druck und schob den Ball zum 2:1 an Torhüter Nicolas Kristof vorbeit ins Tor.

Was danach folgte, ist ein ähnliches SVE-Problem wie die frühen Gegentore – die SVE verballert Chancen ohne Ende. Dürholtz schoss aus elf Metern freistehend daneben (51.). Sinan Tekerci lief in der 65. Minute alleine auf das Gästetor zu und schoss Kristof an. Genau das Gleiche passierte Williams nur drei Minuten später. Bei Oliver Oschkenats Chance war sogar schon der Torhüter geschlagen, doch der 25-Jährige schoss aus fünf Metern über das Tor (75.).