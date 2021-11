Fußball-Regionalliga Südwest : SV Elversberg feiert Halloween-Festival

Auch Torjäger Kevin Koffi (rechts) meldet sich zurück. Foto: Thomas Wieck

Elversberg Fußball-Regionalligist gewinnt gegen SG Großaspach mit 6:0. Torjäger Kevin Koffi erzielt sein erstes Saisontor.

Süßes für die SVE-Fans, Saures für die SG Sonnenhof Großaspach. Die SVE lieferte am Sonntag das perfekte Halloween-Spiel ab und schickte die Baden-Württemberger mit 6:0 wieder nach Hause. „Die zweite Halbzeit war sehr gut, aber davor war ich nicht ganz zufrieden. Wir hatten zu viele Fehlpässe und haben auch zu viele Zweikämpfe verloren“, sagte SVE-Trainer Horst Steffen nach dem höchsten Heimsieg der Regionalliga-Saison: „Aber mir bleibt nichts anderes übrig, als der Mannschaft zwei Tage frei zu geben. Das haben sich die Jungs nach dem Seitenwechsel verdient.“

Es hat aktuell den Anschein, als gäbe es nur diese zwei Gesichter bei der SVE. Einmal das nachdenkliche und fehlersuchende wie nach den beiden 1:1-Unentschieden gegen den FC Gießen und den TSV Steinbach. Und dann das freudestrahlende wie nach dem 6:0-Sieg am Wochenende oder dem 6:1-Heimsieg gegen die TSG Balingen. „Heute war auch nicht alles Gold, was glänzte, aber wir waren nach den beiden Unentschieden in der Pflicht. Und wir haben eine Reaktion gezeigt“, sagte SVE-Kapitän Kevin Conrad.

Vor 1433 Zuschauern in der Ursapharm-Arena hätte Großaspach in der zwölften Minute durchaus in Führung gehen können. Gästespieler David Tomic zog aus 25 Metern ab, der Ball flog in Richtung Winkel, und SVE-Torhüter Frank Lehmann hielt die Kugel mit einer Glanzparade. Was wäre gewesen, wenn der Ball eingeschlagen hätte? Wäre die SVE nervös geworden? Fragen, die nur eine Minute später hinfällig wurden. Eros Dacaj traf aus 22 Metern zum 1:0 (13.). Und Dacaj gab mit einem langen Ball auch die Initialzündung zum 2:0. Valdrin Mustafa musste nur noch quer zu Israel Suero Fernandez legen, und der Spanier vollendete zum 2:0 (20.).

Nach der Pause wurde es eine Elversberger Tor-Show. Mit viel Leichtigkeit kombinierten sich die Elversberger zum Halloween-Festival. Manuel Feil (48.), Luca Schnellbacher (55.). Kevin Koffi (66.) und Nico Karger (77.) waren die Torschützen. Vor allem Koffi wurde von den Fans für sein erstes Saisontor frenetisch mit „Vino, Vino, Vino“-Rufen gefeiert. „Ich hatte drei Monate lang nur Schmerzen, und jetzt komme ich immer besser ins Spiel. Heute bin ich nur glücklich“, sagte Koffi.