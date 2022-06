Torschütze im Saarlandpokalfinale : Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg verpflichtet bisherigen Leihspieler Carlo Sickinger fest

Elversberg Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg hat Carlo Sickinger nach einer halbjährigen Ausleihe vom Zweitligisten SV Sandhausen nun fest verpflichtet. Warum der 24-jährige Mittelfeldspieler entscheidend am Saisonerfolg beteiligt war.

Im vergangenen Winter kam Sickinger zur SVE. Auf Anhieb nahm der Mittelfeldmann eine tragende Rolle ein. Der 24-Jährige bestritt in der Rückrunde 14 Regionalliga-Spiele (1 Tor). Darüber hinaus kam er sowohl im Saarlandpokal-Halbfinale als auch im Finale zum Einsatz. Im Endspiel gegen den FC Homburg war er mit einem Treffer maßgeblich am Saarlandpokalsieg (2:1 nach Verlängerung) und dem Einzug in die 1. Runde des DFB-Pokals beteiligt.

„Carlo hat sich im vergangenen Halbjahr als wichtiger Spieler in unserem Kader ausgezeichnet. Er hat sich vom ersten Tag an gut in die Mannschaft eingefügt. Mit seinen technischen Fähigkeiten, seiner klaren Spielweise und seiner Handlungsschnelligkeit war er eine Bereicherung und hatte entsprechend auch einen großen Anteil am Gesamterfolg der letzten Saison“, sagt SVE-Sportdirektor Ole Book.