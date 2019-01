Lockere Sprüche, viel kleine Späße und jede Menge zu lachen – der Auftakt in die Wintervorbereitung verlief bei der SV Elversberg am Montag überraschend heiter. „Wir haben vor der Winterpause drei von den letzten vier Spielen gewonnen. Das war wichtig – und das merkt man allen Spielern auch an“, sagt Leandro Grech, der 38-jährige Kapitän des Teams. Für den Argentinier könnte es die letzte Vorbereitung seiner Profilaufbahn sein. „Soweit denke ich noch gar nicht. Ich bin einfach nur dankbar, dass sich so lange Fußball spielen durfte. Was im Sommer passiert, entscheide ich nicht alleine. Ich habe eine Frau und zwei Töchter. Es kann sein, dass wir hier bleiben. Es kann sein, dass wir zurück nach Argentinien gehen“, so Grech. Für SVE-Trainer Horst Steffen ist das Kapitel Leandro Grech nach der Saison auch noch nicht unbedingt zu Ende. „Leandro ist ein wichtiger Führungsspieler. Er ist fit und setzt alles um, was ich von ihm verlange. Dass er so lange auf diesem Niveau spielen kann, ist ein Geschenk. Warum soll das nicht noch länger gehen“, sagt Horst Steffen.

Eine Stunde lang bat der SVE-Trainer seine Spieler gestern auf den Platz. Lockere Spielformen standen auf dem Programm, bevor es heute an der Hermann-Neuberger-Sportschule zum deutlich anstrengenderen Laktat-Test geht.

Außenbahnspieler Kevin Lahn konnte am Montag nur ein paar Runden um den Platz laufen. Ihm wurde in der Winterpause ein Draht aus dem Sprunggelenk entfernt. „Die Operation war geplant, aber ich dachte, er wäre schon so weit, dass er voll einsteigen kann. Das wird aber noch eine Woche dauern“, so der SVE-Coach. Während die Spieler bei frostigen Temperaturen auf dem Rasen den Ball rollen ließen, wurde im Kraftraum deutlich geschwitzt. Patryk Dragon und Marco Kofler strampelten auf Fahrrädern und der Schweiß lief in Strömen. Kofler wurde am Fuß operiert. „Ich hatte bis vor zehn Tagen noch Gips. Bis ich wieder mit der Mannschaft trainieren kann, dauert es noch Wochen“, sagt der Österreicher. Bei Dragon soll es nach einer geplanten Meniskusoperation in einer Woche wieder auf den Platz gehen.

Oliver Stang und Aleksandar Stevanovic (beide Knie) konnten gestern noch kein Trainingspensum absolvieren. Beide fallen noch länger aus. Luca Blass fehlte wegen seines Studiums der Material­wissenschaften, steigt aber heute ein. Manuel Feil ist noch erkältet und braucht ebenfalls noch ein paar Tage, bis er wieder zur Mannschaft stoßen kann. „Alle verletzten Spieler sind auf dem Weg der Besserung, das ist das Wichtigste“, sagt der Trainer, der in der Winterpause keine Neuzugänge und auch keine Testspieler geplant hat. Dafür ist das vorhandene Spielermaterial überraschend motiviert. In der Tabelle steht die SVE im Niemandsland und um den Aufstieg spielen in dieser Saison andere.

„Wir sind alle heiß. Wir haben etwas gutzumachen. Diese Saison lief bislang nicht besonders gut. Wir wollen zeigen, dass das auch anders geht“, sagt Torhüter Frank Lehmann, der von den Elversberger Fans zum Spieler der Hinrunde gewählt worden war. Das erste Testspiel der Wintervorbereitung bestreitet die SVE am Sonntag, 20. Januar, in Mannheim gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. Die Uhrzeit ist noch offen.

Die weiteren Testspiele: Mittwoch, 23. Januar, 15 Uhr in Bitburg gegen Alemannia Aachen. Samstag, 26. Januar, 14 Uhr, in Esch/Luxemburg gegen CS Fola Esch. Am 2. und 3. Februar Wintercup der SG Sauertal in Ralingen. Samstag, 9. Februar, 14 Uhr, bei Eintracht Trier.