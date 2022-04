Regionalliga-Spiel in Gießen : SV Elversberg bangt um Feil und von Piechowski

Elversberg Vor der Partie beim Tabellen-17. plagen die Elversberger Personalprobleme. Drei Punkte sind im Aufstiegsrennen Pflicht.

Regenerations-Training, weite Anreisen und schwere Auswärtsspiele – so lautet das Programm der SV Elversberg in den kommenden vier Tagen. Nach dem 3:1-Sieg am vergangenen Mittwoch gegen den VfR Aalen gab es am Donnerstag und Freitag nur Auslaufen und Erholungs-Training bei der SVE. Am Freitag stand schon die Abreise ins 250 Kilometer entfernte Gießen an, wo an diesem Samstag um 14 Uhr das Auswärtsspiel gegen den dortigen FC ansteht. Am Sonntag heißt es wieder Auslaufen, am Montag geht es nach Balingen (230 Kilometer), wo am Dienstag um 19 Uhr das Nachholspiel stattfindet.