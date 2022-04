Regionalliga Südwest : Auswärtsspiel der SV Elversberg abgesagt: Rasen in Balingen wegen Schneefall unbespielbar

Foto: Andreas Schlichter

Balingen Die Regionalligapartie der SV Elversberg bei der TSG Balingen ist am Samstagvormittag kurzfristig abgesagt worden. Der Platz in Balingen ist witterungsbedingt nicht bespielbar.

Die Platzkommission hat am Samstagmorgen nach Begutachtung des Rasens in Balingen entschieden, dass die Regionalligapartie zwischen der TSG Balingen und der SV Elversberg nicht ausgetragen werden kann. Das hat die SVE am Samstag mitgeteilt. Das schneebedeckte Spielfeld sei unbespielbar.

Am Freitag und in der Nacht hatte es in Balingen geschneit. Mit weiterem Schneefall müsse im Laufe des Samstags gerechnet werden.

Die Mannschaft der SVE war schon am Freitag nach Balingen gereist und macht sich jetzt wieder auf den Heimweg. Der SVE-Fanbus sei noch vor der Abfahrt im Saarland rechtzeitig von der Spielabsage informiert worden.