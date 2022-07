3. Fußball-Liga : SVE-Trainer Steffen muss auf drei wichtige Spieler verzichten

SVE-Trainer Horst Steffen. Foto: Heiko Lehmann

Elversberg Im vorletzten Testspiel vor dem Beginn der Saison in der 3. Fußball-Liga (23. Juli) ist die SV Elversberg an diesem Samstag, 14 Uhr, zu Gast bei Liga-Konkurrent SV Waldhof Mannheim. Beide Teams stehen sich in der Liga am 27. August gegenüber.

„Das Ligaspiel spielt keine Rolle, und ich werde am Samstag auch nicht taktieren. Die Spieler brauchen Spielpraxis“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen. Tobias Mißner, Sinan Tekerci, Sebastian Saftig und Maurice Neubauer hatten Corona und müssen einen Trainingsrückstand aufholen. Zudem fallen Israel Suero (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Marcel Correia (Operation am Auge) und Charles Elie Laprevotte (Mittelhandbruch) mehrere Wochen aus. „Die personelle Situation nervt etwas, aber wir haben noch genügend Jungs, die in einem sehr guten Trainingszustand sind“, sagt Steffen.