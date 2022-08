Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde ist ausverkauft : 3. Liga: Hier streamen Sie das Saar-Derby SV Elversberg gegen den 1. FC Saarbrücken

Foto: SV Elversberg 31 Bilder Das ist der Kader von Drittligist SV Elversberg

Elversberg/Saarbrücken Das Saarland ist im Fußballfieber: An diesem Samstag empfängt die SV Elversberg in der 3. Liga den 1. FC Saarbrücken. Die Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde ist bereits ausverkauft. Wer keine Eintrittskarte bekommen hat, kann die Partie allerdings auf zwei Wegen im Live-Stream verfolgen.

Nach dem sensationellen Erstrunden-Erfolg der SV Elversberg gegen den Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen im DFB-Pokal (4:3) steht in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde der nächste Saisonhöhepunkt an. Der 1. FC Saarbrücken reist an diesem Samstag (6. August, Anstoß 14 Uhr) in der 3. Liga zum Saar-Derby an. Die SVE meldet ein ausverkauftes Stadion.

Foto: Andreas Schlichter 40 Bilder Das ist der Kader von Drittligist 1. FC Saarbrücken

Wer keine Eintrittskarte ergattern konnte, kann die Partie auf dem Fernseher oder auf mobilen Endgeräten verfolgen. Abonnenten von Magenta Sport können das Saar-Derby live auf dem Bildschirm sehen. Wer kein Monats- oder Jahresabo bei Magenta Sport abschließen möchte, kann auf der Plattform Onefootball die Partie zwischen der SVE und dem FCS als Einzelpartie kostenpflichtig buchen.