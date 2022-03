Duell gegen SF Köllerbach : Elversberg zittert sich mit viel Dusel ins Pokal-Halbfinale

Köllerbach Die SV Elversberg hat das Viertelfinale im Saarlandpokal gegen die SF Köllerbach gewonnen – dabei aber deutlich mehr Mühe gegen den Saarlandligisten gehabt als vorher erwartet.

Die SVE hatte über weite Strecken des Spiels viel mehr Mühe als erwartet und war auch keineswegs die bessere Mannschaft. SVE-Trainer Horst Steffen ließ vor 300 Zuschauern im Köllerbacher Stadion an der Burg eine Mischung aus Stammspielern und Reservespielern auflaufen. Man muss allerdings dazu sagen, dass alle SVE-Spieler in dieser Saison schon öfter in der Regionalliga auf dem Platz standen.

Die Köllerbacher ließen sich mit Topspieler Jan Issa eine interessante Taktik einfallen und störten die Elversberger bereits an deren Strafraum. Das schmeckte dem Regionalliga-Spitzenreiter überhaupt nicht und so schlichen sich einige Fehler ins Aufbauspiel der Elversberger ein. Somit verlief die Anfangs-Viertelstunde völlig ausgeglichen, bevor sich die Köllerbacher den ersten Fehler mit Folgen leisteten.

In der 60. Minute wäre es fast soweit gewesen. Köllerbachs Stürmer Samed Karatas, der in der Saison 2014/2015 schon für die SVE in der Regionalliga auf dem Platz stand, zog aus 16 Meter ab und der Ball klatschte gegen die Querlatte. Die SV Elverberg zitterte bis zur 80. Minute, ehe Mustafa mit seinem dritten Treffer für den 3:1-Endstand sorgte. Am kommenden Samstag, 15.30 Uhr empfangen die SF Köllerbach in der Saarlandliga die Spvgg Quierschied. Die SV Elversberg ist am Samsta um 14 Uhr zu Gast bei der TSG Balingen.