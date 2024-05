0:13-Tore in vier Spielen SV Auersmacher verliert wieder und sieht wieder Rot

Auersmacher. · Der SV Auersmacher hat an diesem Samstag auch das vierte Spiel in Folge in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verloren.

04.05.2024 , 22:23 Uhr

Der SV Auersmacher musste am Samstag die nächste Niederlage in der Oberliga hinnehmen. Gegen den 1. FC Kaiserslautern II gab es eine 0:3-Klatsche und wieder eine Rote Karte. Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann