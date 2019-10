SV Auersmacher : Niederlage, Rote Karte und zwei Verletzte

Im Strafraum der in Rot gekleideten Eppelborner geht’s in der Endphase des Spiels hoch her: Sogar Auersmachers Torhüter Matthias Johann (links) stürmt mit, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Foto: Heiko Lehmann

Auersmacher Fußball-Saarlandligst SV Auersmacher hat das Tospiel gegen den FV Eppelborn mit 0:2 verloren. Nils Cuccu, der beste Stürmer der Liga, flog vom Platz. Maurice Staub verletzte sich am Knie. Und Lucas Hector hat sich die Hand gebrochen.

Mit hängenden Köpfen verließen die Auersmacher Spieler den Rasen im heimischen Saar-Blies-Stadion. Jan Berger war fuchsteufelswild. „Wir haben heute gespielt wie eine Hobbymannschaft. So gewinnst du in dieser Liga kein Spiel“, ärgerte sich Auersmachers neuer Trainer, der zuvor dreieinhalb Jahre beim FV Eppelborn war.

Vor knapp 200 Zuschauern setzte der SV Auersmacher bereits die Anfangsphase des Spiels in den Sand. Florian Deeg wollte den Ball in der 16. Minute zum seinem Torhüter Matthias Johann zurück zu köpfen. Der Schlussmann stand weit vor dem Tor, der Ball flog über ihn hinweg zum 0:1 ins Netz.

Mit einem starken Spielzug erhöhte der FV Eppelborn in der 38. Minute auf 2:0. Niclas Jobst lupfte den Ball in den Strafraum und Lucas Becker verwandelte aus zwölf Metern volley. Und zwei Minuten vor dem Seitenwechsel konnten sich die SV-Spieler bei ihrem Torhüter bedanken, dass es nicht 0:3 stand. Johann hielt einen Foulelfmeter von Murat Adigüzel.

Eine Minute nach dem Platzverweis kam Lucas Hector für den schwachen Kapitän Felix Laufer ins Spiel. Laufer glänzte in den vergangenen Jahren als Spielgestalter und schoss in den beiden vergangenen Spielzeiten insgesamt 30 Tore. In dieser Saison hat er erst zwei Treffer erzielt. Der 23-Jährige hatte im Spitzenspiel am Samstag die größte Torchance seiner Mannschaft, schoss den Ball aber aus zwei Metern an die Latte.