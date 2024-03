Kunstrasen hat beste Zeit hinter sich Kraftakt des gesamten Vereins – SV Auersmacher will bald auf neuem Rasen jubeln

Mit zwei Kopfballtoren war Felix Laufer am vergangenen Samstag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ein Garant für den 5:2-Sieg des SV Auersmacher gegen den FC Bitburg. Ein Tor des SVA-Kapitäns war sogar ein Flugkopfball – nach dem Felix Laufer mit ganzem Körper auf dem nassen Kunstrasen landete. Vor 15 Jahren hätte Laufer danach wohl sein Trikot wechseln müssen, denn damals hatte der SV Auersmacher noch einen Braschenplatz (Hartplatz) – und der wurde bei Regen zu einer Schlammwüste. „Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir in der Jugend auf dem Braschenplatz trainiert und gespielt haben. Nicht selten haben wir uns nach Einheiten mit den Trainingsklamotten unter die Dusche gestellt, da alles dreckig war“, blickt Felix Laufer zurück. 2010 wurde aus dem Braschenplatz in Auersmacher ein Kunstrasen, von heute auf morgen waren verschmutzte Trainingskleider oder Trikots Geschichte.