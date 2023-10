Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar SV Auersmacher holt Zwei-Tore-Rückstand in Kaiserslautern auf

Nach dem 3:0-Sieg unter der Woche im Saarland-Derby gegen die Spvgg Quierschied hat der SV Auersmacher an diesem Samstag gezeigt, dass er in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auch noch auswärts punkten kann. Im Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern II holte die Truppe von Interims-Trainer Jörn Birster nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden. „Unser Torhüter Timo Müller hat uns in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten. Wenn das 3:0 fällt, sind wir weg.