Fußball-Oberliga SV Auersmacher bleibt unbesiegt – FV Diefflen verliert erneut

Auersmacher/Diefflen · Fußball-Oberligist SV Auersmacher ist am Samstag im Auswärtsspiel beim TuS Mechtersheim zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Die Partie endete 0:0 Ebenfalls am Samstag verlor der FV Diefflen in der Oberliga beim SV Morlautern mit 2:4. Diefflen ist damit seit fünf Partien sieglos.

09.09.2023, 20:45 Uhr

Fabian Poß (weißes Trikot) vom FV Diefflen in Aktion. (Archivfoto) Foto: Philipp Semmler

Von Philipp Semmler

Die Serien von zwei Saar-Clubs in der Fußball-Oberliga sind am Samstag weiter gegangen. Beim SV Auersmacher gab es darüber Freude – beim FV Diefflen dagegen Frust. Kurios: Die Serien beider Clubs hatten nach deren direkten Aufeinandertreffen, das Diefflen am 12. August mit 3:2 gegen Auersmacher gewonnen hatte begonnen.