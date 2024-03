Gegentor in letzter Minute Super-Serie des FV Diefflen endet an Ostern

Fußball-Oberligist FV Diefflen hat an Ostersonntag im Heimspiel gegen den SV Morlautern nach zuvor fünf Siegen in Serie eine Niederlage hinnehmen müssen. Vor 243 Zuschauern zog der FV nach einem Gegentor in letzter Minute den Kürzeren.

31.03.2024 , 17:14 Uhr

Foto: Oliver Altmaier

Von Philipp Semmler