Saarländer wieder auf dem Betzenberg Stefan Kuntz über den Hamburger SV, sein „emotionalstes Spiel“ und die SV Elversberg

Stefan Kuntz ist zurück in Kaiserslautern. Zumindest für ein Spiel. Der Sportvorstand des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV gastiert mit seinem neuen Club an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sport1) bei seinem Ex-Verein auf dem Betzenberg, wo er als Spieler und Vorstands-Chef zur Vereins-Ikone wurde. SZ-Mitarbeiter Patric Cordier hat mit dem 61-jährigen Saarländer gesprochen – über dieses besondere Duell, seine Aufgabe in Hamburg und was er kürzlich mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun hatte.