Saarbrücken geht mit fünf Spielern in die kommende Saison : Chinese Shang Kun verstärkt FCS Tischtennis

Saarbrücken geht mit fünf Spielern in die kommende Saison

Saarbrücken Auf der Facebookseite der Deutschen Tischtennis-Bundesliga (TBBL) ist von einem „Sensationstransfer“ die Rede, für den 1. FC Saarbrücken ist der Neuzugang „unglaublich wertvoll“.

Der FCS hat für die kommende Saison den ehemaligen chinesischen Nationalspieler Shang Kun (28) verpflichtet und wird somit mit fünf Spielern in die kommende Saison gehen: Tomas Polansky, Patrick Franziska, Cristian Pletea, Darko Jorgic und Kun.

Der Linkshänder aus Shanghai kommt vom K.S. Dekorglass Dzialdowo, Halbfinal-Gegner des FCS im ETTU-Cup. In der polnischen Superliga blieb er diese Saison bis ins Finale ungeschlagen. Der aktuelle chinesische Doppelmeister soll für mehr taktische Möglichkeiten sorgen, er steht in der TBBL, Champions League und im Pokal zur Verfügung. Der deutsche Vizemeister reagiert damit auf die Aufstockung der TTBL auf zwölf Teams, das steigende Niveau der Clubs und den angespannten Terminplan der Spitzenspieler in der vorolympischen Saison.