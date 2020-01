Neujahrsspringen in Merzig : Blech schwingt sich im Zeltpalast diesmal am höchsten

Merzig Der Ex-Zehnkämpfer gewinnt das Neujahrs-Stabhochspringen in Merzig mit 5,61 Metern vor Titelverteidiger Bo Kanda Lita Baehre.

Der 24-jährige Ex-Zehnkämpfer hat mit 5,61 Metern bereits seine Hallenbestmarke um sechs Zentimeter gesteigert. Nach zwei knapp gescheiterten Versuchen zeigt Blech noch mal einen technisch sauberen Sprung – doch es soll knapp nicht sein. An der Freude über den Sieg ändert das wenig: „Großartig. Besser kannst du nicht ins Jahr starten. Vom Publikum und der Stimmung her ist es hier einfach nur genial“, ist Blech begeistert und präsentiert den Zuschauern zur Feier des Tages noch ein Tänzchen zu den Klängen seiner Anlaufmusik von Whitney Houston: „I wanna dance with somebody“ – „Ich will mit jemandem tanzen.“