Tischfußball : Tischfußball: Messina wird in Hamburg deutscher Meister

Elias Messina vom TFC St. Wendel siegt im Einzel der U 13 und wurde im Doppel Zweiter. Foto: Krause/Schlaup. Foto: Schlaup/Tim Krause

St. Wendel Ende Januar fanden in Hamburg die deutschen Tischfußball-Meisterschaften statt. Mehr als 450 Spieler traten an, um die Meister in den einzelnen Disziplinen auszuspielen.

Von red

Aus dem Saarland gingen insgesamt zwei Damen, drei Junioren, sechs Senioren sowie neun Herren an die Tische.