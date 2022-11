Volleyball : Tolle Stimmung bei Freisens Pokal-Aus gegen Schwerin

Der SSC Freisen um Trainerin Brigitte Schumacher durfte sich beim großen Spiel gegen Schwerin über eine vollbesetzte Bruchwaldhalle freuen. Foto: imago images/Marcel Lorenz/Marcel Lorenz via www.imago-images.de

Freisen Die Kulisse beim Spiel des Jahres war prächtig, die Sensation ist aber ausgeblieben: Volleyball-Zweitligist SSC Freisen ist am Sonntagnachmittag im Achtelfinale des DVV-Pokals ausgeschieden. Vor 700 Zuschauern in der restlos ausverkauften Freisener Bruchwaldhalle unterlag der SSC dem zwölffachen deutschen Meister und Bundesliga-Tabellenführer SSC Palmberg Schwerin mit 0:3 (13:25, 10:25, 10:25).

Einen Tag vor dem Pokal-Kracher feierte Freisen in der 2. Liga Süd den fünften Sieg im sechsten Saisonspiel. Vor 130 Zuschauern setzte sich das Schumacher-Team zu Hause gegen Aufsteiger SV Karlsruhe-Beiertheim nach anfänglichen Problemen am Ende noch souverän mit 3:1 durch (20:25, 25:23, 25:18, 25:15). Freisen kletterte dadurch vom dritten auf den zweiten Tabellenplatz. Der SSC ist nun punktgleich mit Spitzenreiter Rote Raben Vilsbiburg II. Ihr nächstes Ligaspiel bestreiten die Freisenerinnen am kommenden Samstag um 19 Uhr beim SV Lohhof.