Erstes Saisonspiel am Sonntag SSC Freisen nimmt das nächste Abenteuer in Angriff

Freisen · Die Volleyballerinnen des SSC Freisen treten in der neu gegründeten 2. Liga Pro an. Sein erstes Saisonspiel bestreitet das Team am Sonntag in Essen.

13.09.2023, 09:47 Uhr

Brigitte Schumacher (Mitte), Trainerin und Vorsitzende des SSC Freisen, musste für die 2. Liga Pro die A-Lizenz erwerben. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Alexander Neis/Eibner-Pressefoto

Von Philipp Semmler

Es geht immer weiter nach oben für die Volleyballerinnen des SSC Freisen: Nachdem der Verein vor zwei Jahren mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd den bis dato größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierte, gelang dem SSC Freisen in der vergangenen Runden die Qualifikation für die neu gegründete eingleisige 2. Liga Pro.