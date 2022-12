Volleyball : Nach zwei Auswärtssiegen: Volleyballerinnen des SSC Freisen neuer Tabellenführer der 2. Liga

Dresden/Grimma Das Team von Trainerin Brigitte Schumacher schlägt Dresden und Grimma jeweils mit 3:2. An diesem Samstag steht das letzte Spiel des Jahres gegen Wiesbaden an.

Volleyball-Zweitligist SSC Freisen ist von seinem Doppelspieltag mit vier Punkten zurückgekehrt – und hat die Tabellenspitze übernommen. Am Sonntag setzte sich Freisen beim zuvor punktgleichen Spitzenreiter ESA Grimma Volleys mit 3:2 (21:25, 26:24, 25:19, 29:31, 15:7) durch. Am Samstag hatte der SSC bereits beim VCO Dresden mit 3:2 (25:17, 25:14, 21:25, 22:25, 15:8) gewonnen. Für Freisen steht an diesem Samstag (18.30 Uhr) das letzte Spiel des Jahres an. Zu Gast ist der VC Wiesbaden II.